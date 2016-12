A.Kockartz Die Fans der belgischen Fußball-Nationalmannschaft, die Roten Teufel, haben ihren Nationalspieler des Jahres gewählt. Die Wahl zum „Devil oft he Year“ fiel auf Dries Mertens (Foto), der im Vorfeld bereits zu den absoluten gehörte. Um in die Auswahl zu gelangen, musste ein Roter Teufel im Laufe des Jahres auch schon einmal „Devil oft he Match“ gewesen sein. Das schaffte der Serie-A-Stürmer von Napoli mit Leichtigkeit.