Club Brügge führt also nach 21 Spieltagen mit 43 Punkten, gefolgt von Anderlecht mit drei Punkten Rückstand. Zum Jahreswechsel würden weiter Zulte Waregem (40 Punkte), Ostende (36), KV Mechelen (35) und der SC Charleroi (34) im Play Off 1 stehen. Doch auf den Rängen 7 und 8 lauern AA Gent (32) und Standard Lüttich (31). Westerlo gab die Rote Laterne mit jetzt 15 Zählern an Excel Mouscron mit derzeit nur 12 Punkten ab.

Der 22 Spieltag wird am 20., 21. und 22. Januar angepfiffen. Gleich mehrere belgische Erstligisten zieht es in der Winterpause in wärmere Gefilde in ein Trainingslager. Einige Mannschaften müssen für die Zeit nach den Ferien umdisponieren, denn einige Leistungsträger mussten für den Afrikacup freigegeben werden.