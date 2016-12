Racing Genk hat neuen Trainer

Der Niederländer Albert Stuivenberg (Foto rechts, neben Van Gaal) ist neuer Trainer bei Racing Genk. Er soll den Fußballclub in die Play Off 1 führen. Der 46-Jährige ist der Nachfolger von Peter Maes, der am zweiten Weihnachtstag von dem limburgischen Erstligaverein entlassen worden war.