Der 20. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga endete am Donnerstagabend mit einem spektakulären Sieg von Rekordmeister RSC Anderlecht gegen die „Buffalos“ in Gent. Eine umstrittene Rote Karte gegen Esiti von AA Gent in der 44. Spielminute sorgte für turbulente Szenen und beeinflusste den gesamten weiteren spielverlauf. Esiti hatte bei einem Angriff auf Nuytinck zwar den Ball getroffen, doch seinen Gegner zu Boden befördert. Schiedsrichter Lambrechts wertete dies ohne zu zögern mit einem Platzverweis.