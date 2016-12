Neuville hatte 2016 bei insgesamt 7 Rallys Punkte eingefahren und gilt als schneller, mutiger und vertrauenswürdiger Fahrer. Auch in der kommenden Saison wird Thierry Neuville an der Seite seines Co-Piloten Nicolas Gilsoul für Hyundai bei der Rally-WM an den Start gehen.

Der 28 Jahre alte Ostbelgier erhielt diese Auszeichnung bereits zum dritten Mal in seiner Laufbahn. Die belgischen Motorsportjournalisten gaben Neuville des Vorzug vor dem jungen Formel-1-Fahrer Stoffel Vandoorne (kl. Foto) aus Lüttich. Vandoorne fuhr als Ersatzfahrer bei McLaren bei seinem ersten F1-Rennen in Bahrain gleich Punkte ein und wird in der kommenden Saison vom Test- und Reservefahrer bei McLaren zum Stammfahrer aufsteigen.