Die belgische Fußball-Nationalmannschaft, die Roten Teufel, spielen am 28. März 2017 in Sotschi gegen die russische Auswahl. Dieses Freundschafts- und Testspiel findet damit nur drei Tage nach dem WM-Qualifikationsspiel der Belgier gegen Griechenland in Brüssel statt. Russland ist als Gastgeber bereits für die Weltmeisterschaft 2018 im eigenen Land qualifiziert. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften während der WM 2014 in Brasilien gewannen die Roten Teufel mit 1:0.