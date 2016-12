A.Kockartz Titelverteidiger Brügge (Foto) hat am 19. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga die Tabellenspitze erobert. Dies machte ein 5:1-Sieg über Kortrijk am Sonntagnachmittag möglich. Damit ist Zulte Waregem nach mehreren Wochen von der Spitze verdrängt. Anderlecht belegt den 3. Tabellenplatz nach einem deutlichen 4:0 gegen die AS Eupen am Sonntagabend.