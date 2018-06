Ziel ist, dieses Kooperationsabkommen Anfang 2019 umzusetzen. Bis dahin soll geklärt sein, „wo Belgien einen Mehrwert darstellen“ kann. Im Vorfeld hatte eine hochranginge Regierungsdelegation Ruanda mehrmals besucht. Das ostafrikanische Land Ruanda entwickelt sich in den Augen der Weltbank wirtschaftlich „spektakulär.“

Seit dem Ende des Völkermords in Ruanda 1994 unterstützt die Weltbank das Land auf Ebene von Energie, Landwirtschaft sowie Transport und Logistik.

Doch auch in Belgien steht die frühere Kolonie in der Kritik, denn Präsident Kagame wird regelmäßig vorgeworfen, es in Sachen Demokratie und Presse- oder Meinungsfreiheit, vorsichtig gesagt, nicht immer genau zu nehmen. Kagame wohnt am Dienstag und am Mittwoch den Europäischen Entwicklungstagen bei und trifft auch mit König Philippe zusammen.

Im Zuge des Genozids von Ruanda wurden zwischen April und Juni 1994 rund 800.000 Menschen teils bestialisch umgebracht. Darunter waren auffallend viele Angehörige der Tutsi-Minderheit.