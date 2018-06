Die Soldaten tauchten zuerst nach den Attentaten auf Paris Mitte November 2015 auf und nach den Attentaten auf den Nationalflughafen in Zaventem und auf eine Metrostation in Brüssel am 16. März 2016 wurde sie deutlich angehoben.

Jetzt aber soll diese Zahl nach und nach wieder abgebaut werden, wie Bundesinnenminister Jan Jambon und Bundesverteidigungsminister Steven Vandeput (beide N-VA) ihren Regierungskollegen vorgeschlagen haben.

Allerdings empfahl das staatliche belgische Koordinationszentrum für Bedrohungsanalyse (OCAD) in ihrer letzten Analyse am 22. Mai, dass die Terrorwarnstufe 2 (auf einer vierstufigen Skala) vorerst beibehalten bleiben sollte.