belga Bis Montag verkehren wegen Hochwasser keine Züge zwischen Hasselt und Lüttich. Das meldet Infrabel von der belgischen Bahn. In Tongeren können Reisende einen Bus in Richtung Lüttich nehmen. Inzwischen wurde der Notfallplan in der Provinz Lüttich aber aufgehoben.