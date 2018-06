Seit diesem Freitagmorgen 5 Uhr gilt in Belgien die Unwetterwarnung 'Orange'. Heftige Gewitter ziehen von Deutschland aus über den Osten Belgiens.

Das Königlich Meteorologische Institut hat starke Hagelstürme und heftige Niederschläge in einer kurzen Zeitspanne vorhergesagt.

Schwere Unwetter haben in den vergangenen Tagen auch an einzelnen Orten, unter anderem an der Küste, im Süden von Westflandern, in Houthulst und Brecht, gewütet.

Die Telefonnummer 1722 für nicht dringende Feuerwehrinterventionen bleibt je nach Wetterlage noch mindestens bis zum morgigen Samstagmittag aktiv.