Doch danach ging es zur Sache: Bundesjustizminister Koen Geens (CD&V) und Bundesinnenminister Jan Jambon (N-VA) mussten sich den Fragen der Abgeordneten stellen, die zum einen wissen wollten, warum einem Häftling mit einem derartigen Strafblatt inklusive wiederholten Verstößen gegen die Auflagen bei Hafturlaub oder Freigang erneut ein solcher Ausgang gewährt wurde.

Zum anderen wollten die Abgeordneten genaueres darüber wissen, was das Innenministerium und die Sicherheitsdienste in Belgien über dessen Radikalisierung in Richtung Islamismus in der Haftanstalt wussten. Alles in allem lief die Debatte auf eine scharfe und umfassende Kritik am belgischen Strafvollzug bzw. am hiesigen Gefängniswesen hinaus.