Nach Messungen von Groen/Ecolo, die flämischen und die frankophonen Grünen in der Hauptstadt bilden eine gemeinsame Fraktion und ziehen gemeinsam in den Kommunalwahlkampf, und von einigen besorgten Bürgern ist der Punkt mit der schlechtesten Luft in ganz Brüssel die Ausfahrt aus dem Leopold II.-Tunnel an der Basilika von Koekelberg.

Die Grünen und viele besorgte Brüsseler Bürger haben diese Messungen selbst finanziert und geben an, „die Arbeit der Regionalregierung zu machen.“ Sie stellten 190 Messröhrchen auf, in denen Schadstoffe aus der Umluft gesammelt wurden, vor allem Stickstoffoxyde. Die grünen Oppositionellen und viele ehrenamtliche Mitarbeiter inspirierten sich dabei an der Aktion „Neugierige Nasen“ in Flandern, an der sich sogar die Landesregierung beteiligte.

35 Messpunkte mit Normüberschreitung

An einem Fünftel aller 190 Messpunkte wurde die EU-Norm für Stickstoffoxyde in der Umluft, die bei 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft liegt, überschritten. Zu den am meisten von Schadsoffen oder Feinstaub betroffenen Punkten gehörten u.a. der Meiserplatz in Schaarbeek (unweit des VRT-Funkhauses), der Flageyplatz in Elsene und die Louizalaan. Am Tunnelausgang vor der Basilika von Koekelberg wurde negative Höchstwert festgestellt: 67 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft…

Die Grünen werfen der Brüsseler Regionalregierung vor, in dieser Hinsicht nichts zu unternehmen. Besonders frappierend sei die Tatsache, dass viele Messpunkte mit überschrittenen NO2-Werten in der Nähe von Schulen oder Kindergärten liegen. Groen/Ecolo will die Resultate der Messungen der Regionalregierung vorlegen. In diesem Zusammenhang fordern die Grünen eine Maut für Brüssel, die für umweltschädliche Fahrzeuge gelten soll und eine Verbannung von Dieselautos bis 2025. Zudem müsse der gesamte Verkehrsdruck in der Hauptstadt gesenkt werden.

