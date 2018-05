Bei den Klägern handelt es sich um Einwohner der Brüsseler Gemeinden Schaarbeek, Elsene, Laken, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe und Sint-Pieters-Woluwe, wie die frankophone Brüsseler Regionalzeitung La Capitale meldet.

Der Brussels Airport in Zaventem (Provinz Flämisch-Brabant) muss sich bei seinen Starts und Landungen an die zulässige Brüsseler Geräuschnorm halten, respektiert dies jedoch nicht. Ganz im Gegenteil: Die Flughafenbetreiber versuchen diese Norm per Gericht aufzuweichen. Die belgische Bundesregierung, so der Vorwurf, unternehme nichts dagegen.