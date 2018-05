A.Kockartz Am späten Dienstagnachmittag und in den folgenden Abendstunden sind Teile der flämischen Provinz Antwerpen von schweren Unwettern mit enormen Regenmassen heimgesucht worden. Am heftigsten traf es die Gemeinde Brecht (Foto), wo sogar der kommunale Katastrophenplan ausgerufen werden musste.