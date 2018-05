Bei seinem mutmaßlich vierten Opfer handelt es sich um den 30 Jahre alten Michael Wilmet aus One bei Marche-en-Famenne (Provinz Luxemburg). Wilmet wurde erschlagen in seiner Wohnung gefunden. Er hatte früher einmal mit Benjamin Herman in einer Zelle gesessen und soll ihm danach auch Drogen verkauft haben. Möglicherweise haben beide gemeinsam am Montagabend einen Einbruch in einen Juwelierladen in Hermans Heimatstadt Rochefort begangen. Weitere Details müssen die Ermittlungen noch ergeben.