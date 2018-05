Nachdem Benjamin Herman am Dienstagvormittag mitten in Lüttich zwei Polizistinnen und einen in einem Auto sitzenden Studenten erschossen hatte, schien er einfach nur auf weitere Polizisten zu warten. Er flüchtete sich zwar mit einer Geisel in eine Schule, schien jedoch den Kindern nichts antun zu wollen.

Als eine Spezialeinheit der Polizei anrückte, schickte Herman seine Geisel, eine Putzfrau des Waha-Lyzeums, einfach weg und begab sich mit seinen beiden zuvor erbeuteten Polizeiwaffen auf die Straße. Dort brüllte er „Allahu Akbar“ und schoss um sich. Bevor er durch Polizeikugeln getroffen wurde und starb, verletzte er insgesamt vier weitere Polizisten (und nicht nur zwei, wie am Dienstag gemeldet wurde). Einer der Beamten schwebte zeitweise in Lebensgefahr.

Die belgische Staatssicherheit hatte, wie am Dienstagabend bekannt wurde, Hinweise darauf, dass sich Benjamin Herman im Gefängnis habe radikalisieren lassen, sprich, dass er sich in der Haft radikalen Moslems angeschlossen haben soll. Trotz zwei verschiedener Aktennotizen in dieser Hinsicht stuften ihn die Sicherheitsdienste als „kleinen Fisch“ ein. In seiner Zelle wurde kein Koran und kein Gebetsteppich gefunden, wie einige Medien noch immer melden. Nutzte er seinen „Allahu Akbar“-Ruf nur, um Polizisten anzulocken? Wollte er sein verkorkstes Leben auf diese Weise beenden?

Offenbar verdichten sich Hinweise darauf, dass Herman in der Nacht vor seinem Amoklauf in Lüttich einen ehemaligen Zellengenossen und Ex-Dealer erschlagen haben soll. Was löste das alles aus? Aussichtslosigkeit? Hass auf den Staat und als Symbol dieses verhassten Staates auch Hass auf die Polizei? Dies werden weitere Ermittlungen ergeben müssen. Auf jeden Fall hat die Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel ein Terrordossier gegen Benjamin Herman eröffnet.