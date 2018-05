Flanderns Landestierschutzminister Weyts zeigte sich zufrieden mit dem Urteil des EuGH und bezeichnete es als richtig und logisch. Er legte in einer ersten Reaktion am Dienstag einmal mehr Wert auf die Feststellung, dass es bei dem Vorgang einzig und allein um den Tierschutz und nicht um die Religionsfreiheit ging.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Belga erklärte Weyts in seiner in Sachen Tierschutz stets unverblümten Art und Weise, dass es in einer zivilisierten Gesellschaft eine „verdammte Pflicht“ sein müsse, unnötiges Leiden von Tieren nach Möglichkeit vermeiden. Ihm pflichtete der belgische Tierschutzverband Gaia zu und dort begrüßte man dieses EuGH-Urteil freudestrahlend.

Das belgische Bundesland Flandern geht in Zukunft in Sachen Tierschutz und rituelles Schlachten noch einen Schritt weiter und setzt ab dem 1. Januar 2019 ein vollständiges Verbot von Schlachtungen ohne vorheriges Betäuben der Tiere in flämisches Landesrecht um. Auch dagegen gehen jüdische und islamische Verbände in Belgien juristisch vor.

Ben Weyts hofft auf eine Kehrtwende: „Ich rufe alle, auch die Vertreter der islamischen und der jüdischen Gemeinschaft, dazu auf, endlich mit den juristischen Gefechten aufzuhören. Dies ist jetzt eine wunderbare Chance für alle religiösen Gemeinschaften, sich einer breiten Tendenz anzuschließen, die nach weniger Leid für Tiere strebt.“ Das EuGH-Urteil von Dienstag geht auf das in Flandern bald greifende Totalverbot von Schlachtungen ohne Betäubung übrigens nicht ein.