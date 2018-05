Die genauen Umstände der tödlichen Schießerei in Lüttich am Dienstagvormittag wurden im Rahmen einer Pressekonferenz mitgeteilt. Sicher ist, dass ein mit einem Messer bewaffneter Mann gegen 10 Uhr 30 am späten Vormittag rücklings auf zwei Polizisten eingestochen hat, wobei die Beamten schwer verletzt worden. Er tötete beide mit ihren eigenen Waffen. Danach erschoss der Mann eine 22 Jahre alte Frau, deren Wagen er stehlen wollte. Anschließend hat der Täter eine Putzfrau einer Schule als Geisel genommen.

Die Ordnungskräfte waren offenbar schnell vor Ort und Spezialkräfte der Polizei konnten den Täter in der Schule, in die er sich mit seiner Geisel geflüchtet hatte, „neutralisieren“. Der Vorfall fand in der Innenstadt am Boulevard d’Avroy (Fotos unten) statt und zwar am Café des Augustins in unmittelbarer Nähe des Waha-Lyzeums und der wichtigen Kreuzung zur Fußgängerzone Lüttichs (Fotos unten).

Das Krisenzentrum des belgischen Innenministeriums beobachtet die Lage und die Ermittlungen und die Not- und Hilfsdienste waren rasch vor Ort. Ein Zusammenhang mit Terrorismus wurde zunächst nicht ausgeschlossen, so unsere frankophonen Kollegen der RTBF. Gegen Mittag wurde bekannt, dass die Bundesstaatsanwaltschaft tatsächlich im Bereich Terrorismus ermittelt. Neben den vier Toten, inklusive Täter, sind auch zwei Verletzte zu beklagen. Dabei handelt es sich um weitere Polizisten.

Die Schulkinder des betroffenen Waha-Lyzeums sind in Sicherheit und wurden von Polizisten und anderen Hilfskräften in zwei nahegelegene Gebäude von Schulen der Provinz Lüttich gebracht. Die gesamte Umgebung des Tatortes ist weiträumig abgesperrt. Lüttichs Bürgermeister Willy Demeyer (PS) begab sich an den Tatort koorndiniert die Sicherheitskräfte vor Ort.

Kurz nach dem Vorfall meldete sich Premierminister Charles Michel (MR) zu Wort und sagte, dass seine Gedanken bei den Angehörigen der Opfer seien. Der Regierungschef begab sich am Mittag zum Krisenzentrum der Bundesregierung, wo er gemeinsam mit Bundesinnenminister Jan Jambon (N-VA) die Ermittlungen begleitet und beobachtet.

