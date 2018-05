A.Kockartz Die Infektion durch Salmonellen in Schulen in den Provinzen West-und Ostflandern, die sich in der vergangenen Woche ausbreitete, hat mehr Opfer als gedacht. In der vergangenen Woche waren 118 erkrankte Schulkinder gemeldet worden, doch inzwischen stieg die Zahl auf 225 Erkrankungen.