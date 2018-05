A.Kockartz Das Königliche Wetteramt KMI in Brüssel warnt auch an diesem Dienstag wieder vor Unwettern in einigen Regionen in Belgien. Bis zum Nachmittag ist es heiß mit Höchsttemperaturen, die im flämischen Kempenland auf bis zu 30°C klettern können. Doch ab etwa 16 Uhr drohen Unwetter und das KMI gibt die Unwetterwarnung Code Orange bis 3 Uhr am Mittwochmorgen aus.