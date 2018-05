VRT

U.Ne Die belgsiche Koordinationsstelle der Sans Papiers, also der Menschen, die sich ohne gültige Aufenthaltspapiere hierzulande aufhalten, veranstaltet am 10. Juni um 14 Uhr eine Protestkundgebung vor dem Nordbahnhof in Brüssel. Die Sans-Papiers in Belgien fordern bedingungslose Aufenthaltsgenehmigungen und protestieren gegen die Migrationspolitik der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten. Laut Veranstalter sei das Ziel der Aktion, das Thema 'Regularisierung von Sans-Papiers' auf die Agenda des Wahlprogramms zu setzen.