Sage und schreibe 1,5 Millionen Touristen waren zwischen dem verlängerten 1.-Mai-Wochenende und dem Pfingstwochenende an der Küste, schätzt Westtoer, das sich auf die Mobilfunkdaten von Proximus beruft. An den vier Tagen nach Christi Himmelfahrt wählten rund 400.000 Tagestouristen die Küstee als Ausflugsziel.

Am 5. und 6. Mai, ein gewöhnliches zwei-Tage-Wochenende , verbrachte eine Viertel Million Menschen einen Tag am Meer. Und etwa genau so viele Besucher werden an diesem letzten Maiwochenende von Knokke bis De Panne erwartet.