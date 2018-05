Ebola: Antwerpener Team reist in den Kongo

Ein großer Ausbruch von Ebola in Westafrika zwischen 2013 und 2016 tötete mehr als 11.000 Menschen. "Es ist schwer vorherzusagen, ob es auch jetzt so schlimm wird", sagt Roeland Scholtalbers. "Positiv ist, dass der Kongo in den letzten Jahren viel Erfahrung im Umgang mit Ebola gesammelt hat. Darüber hinaus hat die internationale Gemeinschaft rasch reagiert.“

"Aber was uns beunruhigt, ist der Ort des Ausbruchs am Kongo-Fluss. Der steht in Verbindung mit Metropolen wie Kinshasa und Brazzaville, gleich hinter der Grenze. Besorgniserregend ist auch, dass es Ebola-Fälle in der Großstadt Mbandaka gegeben hat, wo es viel schwieriger ist, einen Ausbruch zu kontrollieren.“