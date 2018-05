In Sint-Lievens-Houtem sorgten heftige Schauern für überlaufende Kanalsysteme und es breitete sich eine Schlammlawine im Zentrum der Ortschaft aus. Die Gemeindeverwaltung erließ den kommunalen Katastrophenplan. Feuerwehr und Zivildienst konnten fast alle Straßen in der Nacht zum Donnerstag aber wieder freimachen.

Solche Schlammlawinen habe man noch nicht erlebt, so einige Bewohner von Sint-Lievens-Houtem gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion. Schlamm und Wasser seien sogar in einige Wohnhäuser und Keller eingedrungen.

Dilbeek in Flämisch-Brabant am Brüsseler Rand erlebte am frühen Mittwochabend einen 10 Minuten langen Wolkenbruch, der ebenfalls für überflutete Straßen und Plätze sorgte. Viele Schäden seien aber nicht zu beklagen, so die Stadtverwaltung von Dilbeek. So wurden die meisten Häuser und Wohnungen gerade noch verschont. Auch hier rückten die Hilfskräfte mit großem Aufgebot an.

Auch Teile der wallonischen Provinz Hennegau waren von schweren Unwettern und Wolkenbrüchen betroffen. In vielen Ortschaften mussten Straßen und Wege freigeräumt werden und in der Karnevalshochburg Binche musste die Musikakademie nach einem Wassereinbruch geräumt werden.