A.Kockartz Die belgische Bundesregierung hat mit der christlichen und der liberalen Gewerkschaft einen Konsens bezüglich dessen gefunden, was zukünftig bei der Anerkennung der Rente als „schwerer Beruf“ bezeichnet werden soll. Übt ein Arbeitnehmer einen solchen „schweren Beruf“ aus, kann er früher in Rente gehen. Die sozialistische Gewerkschaft will den Konsens, der einen gesetzlichen Rahmen bieten soll, erst noch der Basis vorlegen.