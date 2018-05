Nach der Studie ist die belgische und europäische Hauptstadt Brüssel eine autofreundliche Stadt. Mehr als 40 % aller Bewegungen werden hier mit dem Auto oder einem anderen individuellen motorisierten Verkehrsmittel zurückgelegt. In dieser Hinsicht schneidet nur Rom mit seinen vielen Zweitakt-Motorrollern ab. Ein „Lockmittel“ für Autos in Brüssel ist wohl auch die Tatsache, dass hier die Parkplätze im vergleichenden Durchschnitt günstiger sind, als in vielen anderen Hautstädten oder Metropolen. Nicht zuletzt leidet die Verkehrsqualität in Brüssel auch darunter, dass viele Unternehmen Dienstwagen und Firmenwagen für ihr Personal zur Verfügung stellen - teilweise als Teil des Lohns oder Gehalts.

Trotz dieser recht negativen Parameter belegt Brüssel hier im Vergleich den 4. Platz in Sachen Luftqualität. Dies allerdings hat einen Haken. Da sich die Wuppertal Institut/Greenpeace-Studie auf offizielles Zahlenmaterial der Behörden beruft, fließen hier auch Mängel ein. In der belgischen Hauptstadt sind nur sehr wenig Messstationen aktiv und nur zwei von ihnen messen an wichtigen und vielbefahrenen Verkehrsachsen. Z.B. in der Belliardstraat im Regierungs- und Europaviertel liegen die Werte, wenn gemessen wird, um ein Vielfaches höher, als der zulässige EU-Wert. Kein Wunder also, so auch Greenpeace, dass der Umweltverband „Client Earth“ in dieser Hinsicht Anzeige gegen Brüssel erstattete…