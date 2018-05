Vor vier Jahren zog Tarik Jadaoun (29) - auch bekannt unter dem Namen Abou Hamza al-Belgiki - für den Kampf nach Syrien. Er schloss sich dort der Terrorgruppe IS an. Er sagte aus, dass er auch Kindsoldaten ausgebildet habe. Außerdem war er in dem Propagandafilm des IS nach den Anschlägen des 22 März in Belgien zu sehen. In dem Film hatte die Terrormiliz Islamischer Staat die Anschläge für sich beansprucht.

Nach dem Fall von Mossul konnte Jadaoun im Juli letzten Jahres festgenommen werden. Seither sitzt er in einem irakischen Gefängnis.