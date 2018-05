Eltern der toten Mawda sind empört

Das Innenministerium erklärte, volles Vertrauen in die laufende Ermittlungen zu haben. Die liegen in den Händen der Staatsanwaltschaft, und die werde alle neuen Elemente und Aussagen in die Ermittlungen einbeziehen, heißt es.

Sowieso muss die Aufsichtsbehörde Comité P jeden Schusswechsel in den die Polizei verwickelt ist, untersuchen.