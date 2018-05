Zuckerberg-Anhörung doch öffentlich

Bereits im Vorfeld wurde klar, wohin für Zuckerberg bei der Fragestunde in Brüssel die Reise geht. "Ich werde nicht an dem Treffen mit Mr. Zuckerberg teilnehmen, wenn es hinter verschlossenen Türen stattfindet. Es muss eine öffentliche Anhörung sein", schrieb der einflussreiche belgische Europaabgeordnete Guy Verhofstadt (Foto links) von der liberalen Fraktion auf Twitter. Verhofstadt forderte dies in Analogie zu Zuckerbergs Anhörung im US-Nationalkongress.

Nun hat der Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, angekündigt, dass er das Thema selbst mit Zuckerberg diskutiert habe. Seine Anhörung, die Dienstagabend zwischen 18:15 und 19:30 Uhr stattfindet, wird in voller Länge übertragen. "Ich freue mich, dass Zuckerberg diesen Punkt aufgegriffen hat. Das sind gute Nachrichten für die Bürger Europas. Ich möchte ihm für den Respekt danken, den er dem Europäischen Parlament entgegenbringt", so Tajani‘s Tweet.