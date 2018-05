Tod Mawda: Premier verspricht Aufklärung

Das zweijährige kurdische Mädchen Mawda starb in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einer Verfolgungsjagd in Maizières bei Mons. Sie war mit ihren Eltern in einem Van voller illegaler Migranten unterwegs nach Großbritannien. Sie starb an einer verirrten Polizeikugel. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei-Aufsichtsbehörde haben eine Untersuchung eingeleitet. Es ist noch unklar, wann ihr Bericht vorliegen wird.

Belgiens Premierminister Michel reagierte am Sonntag auf diese Ereignisse. Er betonte gegenüber der RTBF, der öffentlich-rechtlichen, französischsprachigen Rundfunkanstalt Belgiens, dass die Untersuchung "unabhängig durchgeführt wird und bis zum Äußersten gehen wird, um die wahren Fakten aufzuklären". "Denn das ist wichtig für die Demokratie, die unser Land ist. Ein Kind unter diesen Umständen zu verlieren, ist eine Tragödie, ein Drama. Deshalb bin ich in Gedanken bei der Familie des Kindes. Ich denke insbesondere auch an die Polizisten, die an diesem Vorfall beteiligt waren“, so Premier Michel.



Derzeit sei kein Treffen zwischen Mitgliedern der Regierung und der Familie des Mädchens geplant. Sollte es hierzu kommen, werde dies in aller Diskretion geschehen, ohne Kameras, so Michel.