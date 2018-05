Brandstiftung auf Übungsgelände der Armee?

Am See in der militärischen Domäne findet an diesem Wochenende das Extrema Outdoor Dance-festival statt. "Das Feuer kam nicht in die Nähe des Festivalgeländes, denn das befindet sich auf der anderen Seite der Domäne", sagt Ceyssens. "Der gesamte militärische Bereich umfasst 2.100 Hektar, so dass ich keine direkte Verbindung zwischen dem Feuer und diesem Ereignis sehe.“

Heute ist der letzte Tag des Extrema Outdoor-Festivals, und das muss nicht abgebrochen werden. "Zuerst befürchteten wir, dass das Feuer in Richtung des Festivalgeländes vordringen würde, aber es gab dort vor allem Geruchsbelästigungen. Das Feuer selbst ist in die entgegengesetzte Richtung gegangen", sagt Alain Yzermans van Houthalen-Helchteren. "Wir haben darüber mit dem Sicherheitsteam von Extrema Outdoor kommuniziert. Aber es bestand kein Risiko, so dass der letzte Tag des Festivals wie gewohnt weitergehen kann.“