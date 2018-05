Belgium Pride zieht wieder durch Brüssel

Der bisherige Rekord der Belgium Pride Parade stammt aus dem Jahr 2015. Damals nahmen rund 100.000 Menschen an dem Umzug teil. Dabei hat sich der Brüsseler Ableger der weltweit stattfindenden Pride Parade erst in den vergangenen Jahren zu einer so großen Veranstaltung entwickelt. Noch bis 2012 nahmen nie mehr als 25.000 Menschen an dem Umzug teil.