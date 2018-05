Während die Inflation in den letzten fünf Jahren um 5,49 Prozent zunahm, sind die Mietpreise in Belgien um 10,21 Prozent gestiegen.

Ein Beispiel: Kostete eine Studentenbude in Gent vor 25 Jahren rund 125 Euro im Monat und die Kost des Kindes etwa 30 Euro in der Woche, beträgt die Miete für das gleiche Zimmer in Gent heute 350 Euro und das wöchentliche Haushaltsgeld für Speis und Trank des Kindes etwa 40 Euro.

Insbesondere Studentenzimmer und Einzimmerwohnungen der unteren Preisklasse oder ältere Wohnungen und Häuser sind in den letzten Jahren stark im Mietpreis gestiegen. Die Mieten für Neubauwohnunen und Luxusappartements sind hingegen nur begrenzt teurer geworden. Woran liegt das?