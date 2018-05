In der VRT-Dokureihe „Watt“ zum Thema Energie, die in einigen Tagen erst gesendet wird, geht der N-VA-Vorsitzende noch weiter: „Jetzt wird man alle Kernkraftwerke schließen, die ältesten und auch die jüngsten. In nur 7 Jahren? Wir müssen also 6.000 Megawattstunden Kernenergie ersetzen. Das scheint mir nicht realistisch. Das wird wahnsinnig teuer werden und überdies ist das ökologisch nicht zu verantworten.“

De Wever stellt sich die Frage, ob ein kleines Land wie Belgien hier als Vorbild stehen könne und verneinte dies direkt. Günstig erneuerbare Energie produzieren könne man nicht, wenn man auf Kernenergie, die schließlich CO2-frei sei, verzichten wolle: „Da glaube ich nicht dran.“ Unser Land könne nicht als gutes Beispiel vorangehen, denn es fehle an langfristigen Visionen: „An konsequenten langfristigen Visionen. Da ist also viel heiße Luft.“

In ersten Reaktionen werfen Freund und Feind De Wever vor, ein Hin und Her zu veranstalten, Beschlüsse seiner eigenen Partei und seiner eigenen Regierung nicht zu respektieren, Aussprüche „à la Trump“ abzusondern und vieles mehr. Das Bart De Wever von Energiepakt nicht viel hält, ist allerdings nicht so ganz neu. Und da im Oktober 2018 Kommunal- und Provinzwahlen und im Mai 2019 ein „Superwahlgang“ (Europa, Bundesparlament, Länder und Regionen) anstehen, hat auch er schon längst auf Wahlkampfmodus umgeschaltet.