Nach Ansicht der Richter am Brüsseler Strafgerichts reichten die Ergebnisse der jahrelang geführten Ermittlungen nicht aus, um einen Schuldsprüche auszusprechen. Die Ermittlungen wurden international geführt und fanden in Belgien, in Frankreich, in Luxemburg, in Marokko und in Italien statt. Insgesamt wurden rund 40 Gebäude und Wohnungen im Zuge von Haussuchungen und Razzien überprüft. Von der Beute wurden lediglich Diamanten im Wert von 6,6 Mio. € gefunden. Sie waren im Keller einer Wohnung eines der Verdächtigten entdeckt worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte in diesem spektakulären Fall von Raub und Hehlerei Haftstrafen von einem bis acht Jahren gefordert. Vor Gericht standen 15 Männer und 3 Frauen.

Für einen der Angeklagten wurde noch kein Urteil ausgesprochen, da er sich in einem getrennten Verfahren vor Gericht verantworten muss. Marc Bertoldi, der Hauptverdächtige in diesem Fall, sitzt wegen eines anderen Vergehens in Frankreich im Gefängnis. Er hatte nach Verhören gestanden, am Verkauf der Beute beteiligt gewesen zu sein. Alle anderen Angeklagten hatten stets ihre Unschuld beteuert.