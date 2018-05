Am Dienstagabend wütete ein schweres Feuer in einer Lagerhalle im Brüsseler Stadtteil Koekelberg. Der Brand löste enorme Rauchwolken aus, die durch den starken Wind auch in Richtung Nachbargemeinde Molenbeek geweht wurden. Bei dem Feuer kam niemand zu Schaden. Nur eine Person musste mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Lagerhalle brannte völlig aus.

Plötzlich erschien dazu ein Twitterbericht der umstrittenen britischen Kolumnistin Katie Hopkins, die sich offenbar zum Ziel gemacht hat, rechte amerikanische und kanadische Medien dazu zu nutzen, um gegen die „Dschihad-Hauptstadt“ Brüssel zu hetzen. Dass sie dabei auch nicht vor Falschmeldungen (nennen wie sie mal eben Fake News) zurückschreckt und unhaltbare Zusammenhänge schmiedet, ist bekannt und wird durch eine neuerliche Version bestätigt.

Hopkins twitterte: „Molenbeek. Was könnte eine solche Explosion wie diese in der Dschihad-Hauptstadt von Europa zu Beginn des Ramadan auslösen? *hust*“ Damit beweist sie wieder, dass sie irgendwas in die Welt setzt und wieder sind Fehler dabei, die einer Journalistin nicht unterlaufen sollten. Zum einen war das Feuer in Koekelberg und nicht in Molenbeek. Zum zweiten beginnt der Ramadan erst am Donnerstag und nicht schon am gestrigen Dienstag. Zum dritten: Eine Explosion hat bei dem Feuer nicht stattgefunden und löste dieses auch nicht aus….