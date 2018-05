Die flämische Nahverkehrsgesellschaft De Lijn rechnet hingegen mit Verkehrsstörungen: Nicht nur am Tag der Demo selbst, sondern auch von Donnerstag bis Sonntag. Dann streiken die sozialistische und liberale Gewerkschaft gegen die Umstrukturierungspläne der Transportgesellschaft.

Am morgigen Mittwoch rechnet De Lijn vor allem mit Hindernissen in den Städten. An diesem Tag wird erstmals das System prioritärer Strecken ausgetestet. Das bedeutet, dass arbeitswillige Fahrer auf den wichtigsten Linien eingesetzt werden. Nach Auffassung von De Lijn würde damit eine Mindestdienstleistung garantiert.