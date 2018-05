Autor: U. Neumann

U. Neumann Nach dem Blutvergießen am gestrigen Montag im Gazastreifen an der Grenze zu Israel ist zu befürchten, dass es am heutigen Dienstag erneut zu Gewalt in den palästinensischen Gebieten kommt. Dort wurden mehr als 50 Palästinenser erschossen. Die Gewalt ist eine Reaktion auf die Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem. Der UN-Sicherheitsrat wird an diesem Dienstag in einer Dringlichkeitssitzung über die Lage beraten. Belgiens Außenminister Didier Reynders will eine unabhängige Untersuchung der Situation durch die UN.