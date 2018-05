A.Kockartz Die Zahl der Organspender in Belgien nimmt weiter zu. 348 Organspenden wurden im vergangenen Jahr in unserem Land registriert. Das ist ein neu Rekord. 2016 lag dieser Wert bei 321 Spenden. Und die Zahl der Organspender steigt hierzulande auch weiter. Europaweit werden nur in Spanien und in Kroatien mehr Organe gespendet.