Hopkins weilte vor einiger Zeit im Brüsseler Stadtteil Molenbeek und sprach dort auch mit Bürgermeisterin Françoise Schepmans (MR). Hopkins warf Schepmans dabei vor, dass diese vor den Anschlägen von Paris im November 2015 eine Liste gehabt habe, auf der dutzende Namen von Dschihadisten aus ihrem Stadtteil standen, doch sie habe nichts unternommen. Die Bürgermeisterin bestätigte diese Liste mit 30 Namen, gab aber zu verstehen, es sei nicht die Aufgabe ihrer Lokalpolizisten hier aktiv zu werden, sondern Sache der belgischen Bundespolizei: „Wir können Personen nur dann verhaften, wenn sie bestimmte Straftaten begangen haben. Mehr können wir nicht tun. Ich bin schließlich kein Scheriff.“

Fox News zeigte Ausschnitte der Reportage von Hopkins in Molenbeek und live im Studio zog sie britische Kolumnistin über Bürgermeisterin Schepmans her: „Sie hatte die Liste, machte aber nichts damit. Sie sagte, dass dies nicht ihre Aufgabe sei. Und das ist das Problem in der Dschihad-Hauptstadt von Europa. Politiker schließen ihre Augen, weil sie die Stimmen der Moslems brauchen.“

Ansonsten glänzte sie mit Unkenntnis und mit falschen Behauptungen. 80 % aller Bewohner von Molenbeek seien Moslems und Marokkaner, die die französische Staatsbürgschaft hätten. Zudem würden her alle Frauen eine Burka tragen. Schätzungen zufolge sind etwa 50 % der Bewohner Molenbeeks Moslems. Die Große Moschee von Brüssel sei ebenfalls in Molenbeek zu finden, so Hopkins, obschon diese sich am Rande des Jubelparks und des Europaviertels befindet…

Hopkins lief zudem auch in einer Burka gekleidet in Molenbeek herum, wärmte alle möglichen Klischees gegen das Viertel und gegen Brüssel im Allgemeinen auf und brach am Freitag live bei Fox News über die derartigen Zustände dort sogar in Tränen aus…