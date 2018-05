Antwerpen will wissen, ob Sozialhilfeempfänger aus der Stadt in ihren Heimatländern noch Besitztümer, wie z.B. Immobilien haben. Dazu machte das Öffentliche Sozialhilfeamt (ÖSHZ) der Stadt für ein niederländisches Unternehmen 150.000 € frei. Mit diesen Mitteln soll diese Privatfirma Bezieher von Sozialhilfe, die aus dem Ausland stammen, in dieser Hinsicht kontrollieren.