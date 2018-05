A.Kockartz Das belgische Außenministerium mahnt Israel-Reisende zu erhöhter Vorsicht. Grund dafür sind zu erwartende Spannungen in Jerusalem (Foto), am Westjordanland und am Gazastreifen. Am Montag sollten Touristen dort besonders vorsichtig sein, denn dann eröffnen die USA ihre neue Botschaft in Jerusalem.