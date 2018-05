PhotoNews

A.Kockartz Die Ermittler im Fall der Killerbande von Brabant, die in den 1980er Jahren mit brutalen Überfällen eine blutige Spur durch die Provinzen zog, haben in der vergangenen Woche einen neuen Zeugen gehört. Dieser wies in Richtung der rechtsextremen Gruppierung Westland New Post, die zu dieser Zeit ebenfalls aktiv war. Vor vielen Jahren wurde dieser Spur schon einmal nachgegangen.