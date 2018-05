A.Kockartz Flanderns Verkehrsminister Ben Weyts (N-VA - Foto) investiert in weitere Parkplätze aber auch in deutlich mehr Fahrradständer an den Bahnhöfen und den Haltestellen für Busse und Trams im Brüsseler Umland, genauer am „Flämischen Rand“ um die belgische Hauptstadt, für die er als Landesminister ebenfalls zuständig ist. Ziel ist, mehr Menschen dazu zu bewegen, auf dem Weg nach Brüssel in die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen.