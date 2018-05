Während die Nationaldemokraten hier eindeutig sind halten sich die Liberalen der Open VLD in dieser Frage eher zurück.

Der Müllplan von Umweltministerin Schauvliege befasst sich auch mit einer Kontrolle des Onlinehandels, denn Verpackungen aus Plastik und Metall kommen auch aus dem Ausland ins Land. Hier soll also auch der „E-Commerce“ mit in die Verantwortung genommen werden. Wie dies konkret vorgehen soll, bleibt aber unklar.

Deutlich ist, dass es auch der Plastiktüte an den Kragen gehen wird. Immer mehr Handelsketten, die in Flandern (und in Belgien) aktiv sind, verzichten auf die Plastikbeutel, in dem sie Papiertüten kostenlos auslegen und/oder an der Kasse wiederverwendbare Taschen zu einem kleinen Preis anbieten.