Jadaoun, Kämpfername Abu Hamza Al-Belgiki, kämpfte seit 2014 für IS in Syrien und im Irak und nach eigenen Angaben hatte er auch mit der Ausbildung von Kindersoldaten für seine Terrorgruppe zu tun. Vermutet wird auch, dass Jadaoun in Belgien einen Anschlag verüben sollte. Im Juli 2017 war er in der irakischen Stadt Mossul, der „Hauptstadt des Islamischen Staates“, von irakischen Soldaten festgenommen worden.

Im Dezember 2017 bot er aus seinem irakischen Gefängnis heraus im Rahmen eines Interviews mit VRT, NDR und SWR an, mit den belgischen Sicherheitsdiensten kooperieren zu wollen. Er habe möglicherweise wertvolle Informationen über in Belgien lebende IS-Anhänger. Offenbar versuchte Jadaoun damit, einem Verfahren und vielleicht der Todesstrafe im Irak entkommen zu können.

Von Seiten der belgischen Bundesregierung hieß es danach, „man verhandele nicht mit IS-Terroristen“. Heute behauptet Jadaoun, er sei unschuldig und habe lediglich „einen falschen Weg eingeschlagen.“ Er habe überdies auch nie gekämpft, sondern nur Verletzte gepflegt, was Fotos auf seinen eigenen Seiten in den sozialen Netzwerken eindeutig wiederlegen. Sein Urteil soll am 22. Mai in Bagdad fallen.