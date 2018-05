Am Donnerstagnachmittag meldete Brussels Airlines, dass am Montag mindestens 12 Verbindungen gewährleistet seien. Das sind Flüge von und nach Billund und Kopenhagen in Dänemark, nach Stockholm, Göteborg, Berlin, Hannover, Basel, Mailand und Turin sowie nach Nantes, Paris und Straßburg in Frankreich und zurück. Zwei Flüge in Richtung New York und Cancun in Mexiko werden nicht von Brüssel aus starten, sondern in Düsseldorf.

Auch die Rückflüge aus New York landen an einem deutschen Flughafen. Möglicherweise, so Brussels Airlines auf der eigenen Webseite, sieht dieser Flugplan am Mittwoch, dem zweiten Streiktag der Piloten, ähnlich aus. Alle Flüge von und nach Nord- und Südamerika starten oder landen in Düsseldorf statt am Brussels Airport.