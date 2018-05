A.Kockartz Das staatliche belgische Koordinationszentrum für Bedrohungsanalyse (OCAD) äußerte schwere Kritik an der Ausbildung für Imame in Belgien. In der Großen Moschee von Brüssel (Foto) und in anderen islamischen Gotteshäusern wird aus einem Buch gelehrt, das eine radikale Form dieser Religion propagiert, so das OCAD, das einmal mehr vor Radikalisierung warnt.