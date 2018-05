Der US-Präsident Donald Trump hat am gestrigen Dienstag den Ausstieg seines Landes aus dem Atomabkommen mit dem Iran verkündet und will die Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft setzen. Trump kündigte "die schärfsten Wirtschaftssanktionen" an. Mit Sanktionen drohte Trump auch für die Länder, die Teheran unterstützten.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini reagierte unmittelbar auf die Ankündigung von Donald Trump: Die EU sei entschlossen, am Abkommen mit dem Iran festzuhalten. Besorgt zeigte sich Mogherini wegen möglicher Sanktionen gegen Teheran. Denn von diesen könnte auch die EU betroffen sein.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, dass sein Land, Deutschland und das Vereinigte Königreich einen neuen, umfangreicheren Rahmen für das Abkommen ausarbeiten wollten.

Auch Premier Michel bekräftigte, dass das Abkommen aus 2015 bestätigt werden müsse, aber möglicherweise erweitert werden könne. "Wir müssen mit unseren Partnern weltweit nachgehen, ob der wirtschaftliche Part nicht weiterentwickelt werden kann. Eine Erweiterung des Abkommens bietet vielleicht mehr Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Entwicklung. Mehr Wohlfahrt und Wachstum tragen häufig zu einer größeren Stabilität bei." Michel will zusätzliche Engagements von beiden Seiten.